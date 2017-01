ATV 22:05 bis 23:40 Actionfilm Walking Tall - Auf eigene Faust USA 2004 2017-01-20 01:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Chris Vaughn, ehemaliger Soldat der Eliteeinheit "U.S. Special Forces", kehrt nach acht Jahren in seine Heimatstadt zurück, um das Sägewerk seiner Eltern zu übernehmen. Doch zu Hause angekommen traut er seinen Augen kaum: Es herrschen raue Sitten, denn Kriminalität, Gewalt und Drogenhandel haben das einst so friedliche Städtchen fest im Griff. Schuld daran ist sein früherer Highschool-Kollege Jay Hamilton, der das Sägewerk geschlossen und zu einem Casino umgebaut hat, in dem zwielichtige Geschäfte abgewickelt werden. Als Chris erfährt, dass auch sein Neffe im Casino mit Drogen versorgt wurde, ist das Maß voll, und er beschließt ein für alle Mal in der Stadt aufzuräumen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Chris Vaughn) Johnny Knoxville (Ray Templeton) Neal McDonough (Jay Hamilton) Kristen Wilson (Michelle Vaughn) Ashley Scott (Deni) Kevin Durand (Booth) John Beasley (Chris Vaughn sen.) Originaltitel: Walking Tall Regie: Kevin Bray Drehbuch: David Klass, Channing Gibson, David Levien, Brian Koppelman Kamera: Glen MacPherson Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16