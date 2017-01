ATV 20:15 bis 22:05 Fantasyfilm Zorn der Titanen USA, E 2012 2017-01-21 16:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Zehn Jahre sind vergangen, seit Halbgott Perseus den monströsen Kraken besiegt hat. Seitdem hat der tapfere Krieger seine Waffe niedergelegt und lebt mit seinem Sohn Helios als friedlicher Fischer. Die schwindende Götter-Verehrung des Volkes führt jedoch dazu, dass die Macht der Gottheiten zunehmend verfällt. Der von Göttervater Zeus verbannte Hades macht sich die Schwäche zu Nutze und entführt Zeus in die Unterwelt, um ihn dort als Preis für die eigene Unsterblichkeit dem monströsen Kronos zu opfern. Die Freilassung des flammenden Ungeheuers aus seinem Gefängnis Tartarus bedeutet jedoch den totalen Untergang der Menschheit und nur einer scheint dieses Schicksal abwenden zu können. Gemeinsam mit einer Handvoll Kampfgefährten macht sich Perseus auf, die bevorstehende Apokalypse zu verhindern. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde führt die Gruppe zu einer unglaublichen Zyklopeninsel, das gigantische, unterirdische Steinlabyrinth des Minotaurus bis in die Hölle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Worthington (Perseus) Liam Neeson (Zeus) Ralph Fiennes (Hades) Bill Nighy (Hephaestus) Édgar Ramírez (Ares) Toby Kebbell (Agenor) Danny Huston (Poseidon) Originaltitel: Wrath of the Titans Regie: Jonathan Liebesman Drehbuch: David Mazeau, David Johnson, Greg Berlanti Kamera: Ben Davis Musik: Javier Navarrete Altersempfehlung: ab 12

