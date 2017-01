ATV 20:15 bis 22:20 Komödie So was wie Liebe USA 2005 2017-01-15 00:25 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der schüchterne Junggeselle Oliver hat große Pläne: Er möchte sein eigenes Unternehmen gründen. Emily hingegen liebt ihr ungezwungenes Leben. Als sich die beiden auf einem Flug nach New York kennenlernen, kommt sich das ungleiche Paar näher. Emily sieht zunächst keine Zukunft für die beiden und daher treffen sie eine ungewöhnliche Abmachung: In sechs Jahren wollen sich die beiden wiedertreffen, um zu sehen, was aus ihren Träumen und aus ihrem Leben geworden ist. Doch das Schicksal führt Oliver und Emily bereits früher wieder zusammen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Oliver Martin) Amanda Peet (Emily Friehl) Kathryn Hahn (Michelle) Kal Penn (Jeeter) Ali Larter (Gina) Taryn Manning (Ellen Martin) Gabriel Mann (Peter) Originaltitel: A Lot Like Love Regie: Nigel Cole Drehbuch: Colin Patrick Lynch Kamera: John de Borman Musik: Alex Wurman