ATV 2 22:35 bis 00:39 Actionfilm Red Scorpion SA, USA, NAM 1988 2017-01-25 02:50 Stereo Der russische Geheimagent Nikolai wird über die afrikanische Grenze geschleust, um den Rebellenführer Sundata zu ermorden. Der Anschlag misslingt, Nikolai wird in der Wüste ausgesetzt und sich selbst überlassen. Dort greifen ihn kubanische Militärs auf, die eigentlich als seine Verbündeten zu bezeichnen sind. Doch die wissen nichts von Nikolais Auftrag und misshandeln ihn schwer. Dem Agenten gelingt die Flucht zurück in die Wüste, wo er abermals den Rebellen in die Hände fällt. Doch diesmal akzeptieren sie den Fremden als einen der ihren und pflegen ihn gesund. Nikolai wechselt daraufhin die Fronten und kämpft mit seinen neuen Freunden gegen die russischen Unterdrücker. Schauspieler: Dolph Lundgren (Rachienko) M. Emmet Walsh (Ferguson) Al White (Kintash) T. P. McKenna (Vortek) Carmen Argenziano (Zayas) Alex Colon (Mendez) Brion James (Krasnov) Originaltitel: Red Scorpion Regie: Joseph Zito Drehbuch: Robert Abramoff, Jack Abramoff Kamera: João Fernandes Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 18