TV5 15:32 bis 16:06 Sonstiges Les carnets du bourlingueur Des oeufs et des dieux Mykonos en folie / Carnet : des oeufs et des dieux / Les Chinois à la plage F Merken Au sommaire : "Mykonos en folie" : En mer Égée, Mykonos est l'une des plus fameuses îles des Cyclades. À l'heure où la Grèce se débat dans d'énormes difficultés financières, Mykonos est un ovni qui ne connaît pas la crise. Chaque année, l'île voit débarquer de riches touristes, milliardaires et célébrités qui viennent faire la fête. "Carnet : des oeufs et des dieux" : Parmi les traditions des montagnards du Triangle d'or, celle des génies protecteurs est très importante. Les montagnards leur construisent des ouvertures sur le monde des vivants qu'il ne faut franchir à aucun prix sous peine d'attirer le malheur... "Les Chinois à la plage" : Chaque été, 400 millions de Chinois mettent à profit leurs congés payés. Certains vont à la plage. Parmi les stations balnéaires les plus à la mode, celle de Qingdao attire chaque été 2 millions de vacanciers. In Google-Kalender eintragen Moderation: Philippe Lambillon Originaltitel: Les carnets du bourlingueur