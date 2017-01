kabel1 classics 07:20 bis 09:20 Musikfilm Hinter dem Rampenlicht USA 1979 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Joe Gideon ist Bühnenregisseur mit Leib und Seele und ein gnadenloser Perfektionist. Er ist umgeben von Glamour, Glitter und schönen Menschen. Sein Privatleben erinnert allerdings an die schlechte Inszenierung einer erfolglosen Show. Als er sich bei der Arbeit mal wieder übernimmt und zudem seinen Drogenkonsum nicht unter Kontrolle hält, erleidet er einen Herzinfarkt. Holt ihn dieses Alarmzeichen wieder zurück auf den Boden der Realität? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Scheider (Joe Gideon) Jessica Lange (Angélique) Leland Palmer (Audrey Paris) Ann Reinking (Kate Jagger) Cliff Gorman (David Newman) Ben Vereen (O'Connor Flood) Erzsebet Foldi (Michelle) Originaltitel: All That Jazz Regie: Bob Fosse Drehbuch: Bob Fosse, Robert Allan Arthur Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Ralph Burns Altersempfehlung: ab 12

