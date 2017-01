kabel1 classics 07:55 bis 09:45 Drama Lushins Verteidigung GB, F 2000 Nach dem Roman von Vladimir Nabokov 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während seiner schweren Kindheit bleibt Alexander Lushins einziger Lebensinhalt das Schachspiel. Zu einem Großmeister Russlands herangewachsen, fährt er 1929 zu den Weltmeisterschaften nach Italien. Dort angekommen, gerät die kleine Welt des eher zurückhaltenden Genies aus den Fugen, als er Natalia kennen und lieben lernt. Allerdings haben deren Eltern bereits alles für ihre Verlobung mit Comte Jean de Stassard arrangiert - doch Natalia will sich gegen diese Pläne wehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Turturro (Aleksandr Ivanovich 'Sascha' Lushin) Emily Watson (Natalia Katkov) Geraldine James (Vera) Stuart Wilson (Leo Valentinov) Christopher Thompson (Jean de Stassard) Fabio Sartor (Dr. Salvatore Turati) Peter Blythe (Ilya) Originaltitel: The Luzhin Defence Regie: Marleen Gorris Drehbuch: Peter Berry Kamera: Bernard Lutic Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12

