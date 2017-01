RTL2You 20:15 bis 21:15 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Schickt das Leben dir einen Insta-Post, dann lies ihn! Ein Grund für Roxi, etwas tiefsinnig zu werden und sogar später ihre Einstellung buchstäblich umzusetzen. Sie und Malte starten zu einem Segelturn, der schnell zum Speedboat-Trip mutiert, um den Abend letztendlich an einer traumhaft karibischen Bar zu verbringen. Einfach mal treiben lassen... Währenddessen entdeckt Lina das mörderisch geniale Line-up vom Coachella Festival. Das wäre doch genau das Richtige für sie und BFF Luisa. Aber gibt''s noch Karten? Und warum wird Lina schon wieder so gefühlsduselig, wenn sie über die Liebe spricht? In Mexiko gibt''s für Filiz unterdessen die nächste Hiobsbotschaft: Erst wurde ihr das Handy geklaut, dann verschwindet ihre Kohle auf mysteriöse Weise. Geht''s noch schlimmer? Klar doch. Business-Lady Luisa wiederum hat sich die Sonnenstrahlen wirklich verdient und for real, die australische Sonne ist schon ein bisschen geiler als die in Deutschland. Für den nicen Beachbody wird erst geshoppt, dann auch noch krass geschwitzt. Da sind doch am Abend noch ein paar Zärtlichkeiten für das Kuschelkätzchen drin. Und auch in München wird fleißig geschmust. Na ja, erst wird geschminkt mit nur einer Hand dann geht''s ins Kino. Aber hat Sophia den Film zufällig gewählt oder plant unser It-Girl schon für die Zukunft? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU