ORF 1 17:50 bis 18:10 Trickserie Die Simpsons Die Mafiosi-Braut USA 2011 Dolby Untertitel 16:9 Merken Auf der Führerscheinstelle wird Fat Tony von Selma so blöd angemacht, dass er beschließt, sie zu entführen und umzubringen. Bald muss der Mafioso aber feststellen, dass ihm Selma aufgrund ihrer toughen Art recht gut gefällt. Kurzerhand schneidet er ihr nicht den Kopf, sondern nur das überflüssige Fett ab, verwandelt sie in eine schicke Braut und heiratet sie. Bei der Hochzeit kommt es zwischen Marge und Selma zum Streit, denn Marge ist mit Selmas Ehemann keineswegs einverstanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Lance Kramer Drehbuch: Dick Blasucci Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6