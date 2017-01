Dr. Sullivan Travis (Richard Gere) gehört zu den erfolgreichsten Gynäkologen von Texas. Seine Kundinnen sind hauptsächlich Frauen der High-Society, die für eine Untersuchung bei dem charmanten und smarten Arzt oft stundenlange Wartezeiten in Kauf nehmen. Doch der volle Terminkalender bringt auch viele Probleme mit sich, zumal sich Dr. T auch dazu berufen fühlt, private Probleme seiner Patientinnen zu lösen. Dabei hat der Doktor eigentlich genug eigene Probleme. Seine Ehefrau Kate (Farah Fawcett) erleidet einen Zusammenbruch und wird in die Psychiatrie eingewiesen. Seine Tochter Dee Dee (Kate Hudson) ist von ihren Hochzeitsvorbereitungen wie besessen. Die Lage spitzt sich zu, als Travis mit der Profi-Golferin Bree (Helen Hunt) eine Affäre beginnt? Gelungene Komödie von Robert Altman (The Player), in welcher der Regie-Altmeister gekonnt die High Society von Dallas aufs Korn nimmt. Dabei konnte er auf ein sehenswertes Schauspiel-Ensemble zurückgreifen, das von einem groß aufspielenden Richard Gere bravourös angeführt wurde. In Google-Kalender eintragen