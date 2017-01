Servus TV 07:55 bis 08:55 Dokumentation Heimatleuchten Mode und die Macht der Tracht A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Was ist der Mode letzter Schrei gegen das Echo der Ewigkeit - dieser Frage geht Modedesignerin Marina Hoermanseder auf einer Reise durch das Salzkammergut auf den Grund. Der Shooting-Star der internationalen Mode-Szene möchte zwischen Altaussee und Attersee herausfinden, wie Land und Leute die dortige Tracht prägen. Sie blickt den Machern von Dirndl und Lederhose über die Schulter und lässt diese Trachten-Inspirationen in ihre eigene Haute Couture einfließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatleuchten