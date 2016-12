Servus TV 23:05 bis 01:05 Musik Rainhard Fendrich & Band Die besten Songs zum 60. Geburtstag A 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Anlässlich zum 60. Geburtstag von Rainhard Fendrich zeigt ServusTV die Liveaufzeichnung beim Ötztal Open-Air aus dem Jahre 2012. Neben Klassikern wie "Blond", "Es lebe der Sport" und der heimlichen Bundeshymne "I am from Austria" präsentiert Rainhard Fendrich eine Reihe seiner Best of - Songs wie "Mei Tscheneräischen", "Ich bin ein Negerant Madame" und der Klassiker "Strada del Sole". Unterstützt wird Fendrich von seiner hochkarätigen Band, die ihn über viele Jahre erfolgreich begleitet. All das zusammen garantiert ein unvergessliches Live-Erlebnis. Zurückblickend auf sein bisheriges Leben sagt Fendrich: "Ich habe eigentlich mehr erreicht, als ich mir mit 17 erhofft hatte, als ich mit meiner Gitarre auf einer Schulparty zum ersten Mal auf eine Bühne gegangen bin". Happy Birthday, Rainhard Fendrich! In Google-Kalender eintragen Moderation: Eric Papilaya Originaltitel: Rainhard Fendrich & Band Musik: Rainhard Fendrich