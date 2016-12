Servus TV 09:40 bis 10:45 Porträt Wir sind Österreich Angelika Kirchschlager - Die Weltklasse-Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager - Die Weltklasse-Mezzosopranistin A 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob New Yorker Metropolitan Opera, Mailänder Scala oder Wiener Staatsoper: Angelika Kirchschlager singt auf allen berühmten Opernbühnen dieser Welt. Publikum, Kritiker und Dirigenten schätzen sie für ihre Innigkeit und Leichtigkeit, mit der sie Werke von Mozart, Strauss und Rossini interpretiert. Außerdem lehrt sie als Professorin an der Universität für Musik. Ihr aktuellstes Projekt: Brittens Oper The rape of Lucretia am Theater an der Wien. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wir sind Österreich