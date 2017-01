Sky Cinema Hits 18:00 bis 20:15 SciFi-Film STAR WARS: Die Rückkehr der Jedi-Ritter USA 1983 Nach Ideen von George Lucas 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Bau des zweiten Todessterns steht kurz vor der Vollendung. Die Rebellen beordern ihre gesamten Streitmächte zum Mond Endor, um gegen das Imperium anzukämpfen. In einer alles entscheidenden Schlacht wollen sie die Freiheit der Galaxis wiederherstellen. - Bombastischer dritter Film aus George Lucas' Sternenkrieg-Saga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Hamill (Luke Skywalker) Harrison Ford (Han Solo) Carrie Fisher (Prinzessin Leia) Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) Billy Dee Williams (Lando Calrissian) Anthony Daniels (C-3PO) Kenny Baker (R2-D2) Originaltitel: Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi Regie: Richard Marquand Drehbuch: Lawrence Kasdan, George Lucas Kamera: Alan Hume Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12