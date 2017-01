BBC Entertainment 22:15 bis 22:45 Comedyserie The Wrong Mans Running Mans GB 2013 Merken After somehow managing a daring escape from their would-be captors, Sam and Phil are now on the run, on the edge - and on each other's nerves. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathew Baynton (Sam) James Corden (Phil) David Calder (Mr. Reid) Emilia Fox (Scarlett) Dawn French (Linda) Stephen Campbell Moore (Smoke) Originaltitel: The Wrong Mans Regie: Jim Field Smith Drehbuch: James Corden, Mathew Baynton Musik: Kevin Sargent