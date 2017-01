BBC Entertainment 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Under the Lake GB 2015 Merken When an underwater base comes under attack, the Doctor and Clara must save the frightened crew and defeat an impossible threat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Colin McFarlane (Moran) Sophie Stone (Cass) Zaqi Ismail (Lunn) Morven Christie (O'Donnell) Arsher Ali (Bennett) Originaltitel: Doctor Who Regie: Daniel O'Hara Drehbuch: Toby Whithouse