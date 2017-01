ORF 3 01:40 bis 03:05 Show Bilanz der Saison - Eine Cocktailparty von 1925 A 1968 Stereo 16:9 Merken 1. Vorfrühling: Gegenüberstellung eines modernen Liebespaares und einem aus alter Zeit. 2. Erholungsheim für Grenoble-geschädigte: Steffen will Interview, Farkas, der neue Dolmetscher beweist seine Englischkenntnisse bei einem Telefonat. Song "Scheibenkleister" . 3. Eine Schachpartie. Ein amerikanischer Onkel will Geld vererben, sein Neffe (Böhm) spielt mit ihm Schach. 4. Putzfrauen singen über das Ende der Ballsaison. 5. Farkas und Waldbrunn als Oberkellner. DarstellerInnen: Karl Farkas, Ernst Waldbrunn, Maxi Böhm, Ossy Kolmann, Elly Naschold, Relly Gmeiner, Pamela Gmeiner, Inge Karsten, Lilo Mrazek, Berndt Rauscher. Peter Göller, Sissy Hodacs, Elisabteh Arnold. Österreich, 1968. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Karl Farkas, Ernst Waldbrunn, Maxi Böhm, Ossy Kolmann, Elly Naschold, Relly Gmeiner, Pamela Gmeiner, Inge Karsten, Lilo Mrazek, Berndt Rauscher, Peter Göller, Sissy Hodacs, Elisabteh Arnold Originaltitel: Bilanz der Saison

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 140 Min. Godzilla

Actionfilm

ProSieben 01:10 bis 03:15

Seit 110 Min. Frühstück bei Tiffany

Liebesfilm

3sat 01:15 bis 03:05

Seit 105 Min.