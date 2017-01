Nick 12:45 bis 13:15 Trickserie Teenage Mutant Ninja Turtles Das geheime Alienprojekt USA 2013 Merken Raphael bekommt mit, wie sehr Leonardo auf Karai steht, die aber leider zum Feind gehört. Er redet Leonardo ins Gewissen, der aber natürlich nicht auf ihn hört. Was dazu führt, dass Karai die Turtles in große Gefahr bringt. Unterdessen versucht Stockman Xever, der mittlerweile zu Fishface mutiert ist, auf Roboterbeine zu stellen, was sich als sehr schwierig erweist. Aber vielleicht kann ihm ja Karai, nach ihrer ersten Begegnung mit den Kraang, bei diesem Vorhaben helfen. April hingegen wird ihre Teilnahme an einem DNA-Test in ihrer Schule fast zum Verhängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenage Mutant Ninja Turtles Regie: Juan Jose Meza-Leon Drehbuch: Kenny Byerly