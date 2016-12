Nick 15:55 bis 16:10 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Handys / Der Werkunterricht USA, D 2007 Merken Handys: Ned und Suzie sind so miteinander verblieben, dass sie immer in den Schulpausen telefonieren. Moze hat sich ein nagelneues Handy zugelegt, und Cookie hat sage und schreibe 33 Handys bei Radiowettbewerben gewonnen. Mit denen will Cookie seine Gewinnchance auf ein tolles Auto erhöhen, das der Radiosender K-BLAST verlost. Doch Sweeney macht den Jungs einen Strich durch die Rechnung und nimmt ihnen die Handys ab. Moze hat ständig nur Ärger mit ihrem neuen Handy, und Suzie hat von Neds eigenartigen Anrufen schon bald die Nase voll. Am Ende kramt Moze wieder ihr altes Handy raus, Ned schafft es, mit Suzie wieder Frieden zu schließen, und Cookie ist zwar der erste Anrufer bei K-BLAST, aber zu jung, um das Auto zu gewinnen. Der Werkunterricht: Im Werkunterricht will Ned für Suzie nicht nur ein Katzenhaus, sondern gleich eine Katzenvilla bauen. Da Chopsaw merkwürdige Andeutungen macht, und Moze Ned gegenüber verheimlicht, was es mit ihrem Werkunterrichtsprojekt auf sich hat, glaubt Ned, dass Moze in ihn verliebt ist. Er schickt Gordy vor, um für ihn Informationen zu sammeln. Der kann Neds Annahme nur bestätigen und gibt ihm ein paar Tipps, wie er sich Moze gegenüber verhalten soll. Als sich die Situation zuspitzt, erfährt Ned, dass hinter dem großen Geheimnis von Moze ein Schaukelstuhl für die Werkunterrichts-Meisterschaften steckt. Als ihr schöner Schaukelstuhl der Prüfung nicht standhält, verdächtigt sie Ned, dass er dabei seine Finger im Spiel hatte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook(as Daniel Curtis Lee)) Daran Norris (Gordy) Reccie Canon (Buzz) Tylor Chase (Martin Qwerly) Adam Conway (Teacher) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: David Kendall Drehbuch: Scott Fellows, Rick Groel