Nick 10:00 bis 10:15 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 88 Geld quatscht mit der Welt / SpongeBob gegen den Burger-Aparillo / So ein Krampf USA 2007 Geld quatscht mit der Welt: Sein enormer Reichtum ist Mr. Krabs so zu Kopf gestiegen, dass er sich sehnlichst wünscht, endlich mit seinem Geld sprechen können. Als er dem Fliegenden Holländer seine Seele verkauft, geht sein Wunsch in Erfüllung. Doch was das Geld zu sagen hat, gefällt Mr. Krabs weniger? So ein Krampf: SpongeBob gegen den Burger-Aparillo: Thaddäus hat eine brillante Idee, um das Arbeitsleben in der "Krossen Krabbe" einfacher zu gestalten: Er möchte SpongeBob durch eine Burgerbratmaschine ersetzen. Doch der tapfere Schwamm nimmt den Kampf gegen das Gerät auf und zeigt, wer der beste und schnellste Burgerbrater auf dem Meeresgrund ist? Thaddäus möchte unbedingt den Siegerpokal beim Tanzwettbewerb gewinnen. Doch dem steht noch einiges im Wege. Nicht nur die unbarmherzige Jury macht dem Tintenfisch zu schaffen, sondern vor allem gnadenlose Krämpfe... Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Alan Smart Drehbuch: Nate Cash, Tom King, Dani Michaeli, Richard Pursel, Paul Tibbitt, Tuck Tucker Musik: Steve Belfer, Nick Carr, Sage Guyton, Stephen C. Marston, Jeremy Wakefield