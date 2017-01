RTL 9 23:55 bis 01:35 Horrorfilm Underworld 2 : Evolution USA 2006 Len Wiseman, Danny McBride 20 40 60 80 100 Merken La lutte millénaire que se livrent Vampires et Lycans est sur le point de connaître un tournant décisif... Pour avoir découvert le secret du massacre de sa famille, Sélène, la redoutable guerrière vampire, est plus que jamais seule et menacée. Ses véritables ennemis ne sont pas forcément ceux qu'elle croyait. Michael, devenu le premier hybride à la fois vampire et lycan, aimerait se joindre à elle, mais il est incapable de contrôler la part lycan qui fait rage en lui. Pour chacun d'eux, il est temps de percer le mystère de leurs origines et de la guerre, mais dans cette quête de vérité, ils devront affronter les plus puissants des adversaires, les plus proches aussi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Sélène) Tony Curran (Marcus) Steven Mackintosh (Tanis) Bill Nighy (Viktor) Scott McElroy (Soren) Michael Sheene (Lucian) Rich Cetrone (pierce) Originaltitel: Underworld: Evolution Regie: Len Wiseman Drehbuch: Danny McBride, Len Wiseman, Kevin Grevioux Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16

