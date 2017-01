RTL 9 22:30 bis 23:55 Sonstiges Underworld 4 : Nouvelle ère USA 2012 Merken Depuis des siècles Lycans et Vampires se livrent une bataille sans merci. Mais les deux races sont à l'aube d'une ère nouvelle car les humains, qui ont récemment découvert leur existence, décident de cesser leurs conflits internes pour s'engager ensemble dans la lutte contre ce qu'ils considèrent comme des fléaux. Sélène s'attire la convoitise de l'armée et des scientifiques. Une traque incessante commence alors contre la plus redoutable des vampires. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Selene) Michael Ealy (L'inspecteur Sebastian) India Eisley (Eve) Sandrine Holt (Lida) Jacob Blair (Officer Kolb) Catlin Adams (Olivia) Lee Majdoub (Desk Guard #1) Originaltitel: Underworld: Awakening Regie: Måns Mårlind, Björn Stein Drehbuch: Kevin Grevioux, Len Wiseman, John Hlavin, Allison Burnett, J. Michael Straczynski, Danny McBride Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 16

