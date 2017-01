ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Drogencocktail CDN 2011 2017-01-27 01:35 Stereo Merken Als bei einem Einsatz in einer Bar ein Mann mit einer Drogenüberdosis gefunden wird, beschließt das Polizeikommando, den Dealern auf die Spur zu kommen, indem Andy und Gail Undercover als Kellnerinnen eingesetzt werden. Dov möchte auf eigene Faust eine junge Frau beschützen, die womöglich von ihrem Freund misshandelt wird, und gerät deswegen selbst in Ungunst, als die Frau Beschwerde wegen Dovs Hausbesuch einlegt und dieser vom Dienst suspendiert wird. Traci wird sich ihrer noch bestehenden Gefühle für Jerry bewusst, und auch Andy gelingt ein wichtiger Fortschritt in ihrer Beziehung zu Luke?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Ben Bass (Sam Swarek) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Paul Shapiro Drehbuch: Semi Chellas Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16

