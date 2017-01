ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Hartes Pflaster USA 2009 2017-01-27 23:50 Stereo Merken Brenda und ihr Team untersuchen den Mord an dem zwölfjährigen Manuel Soto, der in einem leer stehenden Haus erschossen aufgefunden wurde. Da das Haus von der Straßengang "Tres Colores" gern für Partys benutzt wird und Vater und Bruder des getöteten Jungen Gangmitglieder sind, vermuten die Ermittler zunächst, dass sie es mit einem Bandenkrieg zu tun haben. Dies scheint sich zu bestätigen, als wenig später zwei weitere Gangmitglieder ermordet werden. Doch bei einem der Opfer wird die Kreditkarte von Camilla Santiago entdeckt, und die Suche nach Camilla lenkt Brendas Ermittlungen plötzlich in eine völlig andere Richtung?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) G. W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Steve Robin Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16