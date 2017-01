ATV 20:15 bis 22:35 Komödie Marley & Ich USA 2008 2017-01-28 16:00 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kurz nach ihrer Hochzeit entfliehen John und Jenny Grogan dem eiskalten Winter in Michigan und ziehen ins südliche Florida. Nachdem sie dort ein Haus kaufen, wäre nun alles bereit, um eine Familie zu gründen. Doch während Jennys Kinderwunsch immer stärker wird, fühlt John sich noch nicht bereit für diesen Schritt. Also nimmt er den Ratschlag seines besten Freundes an und schenkt seiner Frau einen Hundewelpen. So können die beiden mit dem kleinen Labrador Marley für die zukünftige Elternrolle üben. Doch das neue Familienmitglied ist alles andere als pflegeleicht und sorgt bald für eine Menge Chaos im Hause Grogan?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Wilson (John Grogan) Jennifer Aniston (Jennifer Grogan) Alan Arkin (Arnie Klein) Eric Dane (Sebastian Tunney) Haley Hudson (Debby) Kathleen Turner (Ms. Kornblut) Haley Bennett (Lisa) Originaltitel: Marley & Me Regie: David Frankel Drehbuch: Scott Frank, Don Roos Kamera: Florian Ballhaus Musik: Theodore Shapiro