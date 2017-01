Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Toter Punkt D 1998 Merken Zwei Computer-Hacker verdienen sich ihr Geld, indem sie in die EDV-Netze von Firmen eindringen und Sicherheitslücken aufdecken. Mit ihrem Wissen erpressen sie schließlich die Unternehmen - so auch die Firma Meditech. Doch diesmal haben sie es zu weit getrieben: Sie werden mit einem High-Tech-Gewehr des Unternehmens erschossen. Bettina Wagner, die Freundin der beiden, besitzt Kopien der gestohlenen Daten und schwebt von nun an in Lebensgefahr. Dennoch will sie bei einem Treffen mit Meditech-Boss Markus Krenz Rache üben. Der Röntgenstrahl des Gewehrs ist plötzlich auf sie selbst gerichtet. Doch nicht nur auf sie: Mit im Fadenkreuz ist das AK1-Team ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Brigitte Karner (Markus Krenz) Frank-Leo Schröder (Markus Krenz) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Katja Woywood (Bettina Wagner) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Pete Ariel Drehbuch: Jochen Franken Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12