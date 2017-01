DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Einstand Labor Musikhochschule Merken Musikalische Bildung ist unverzichtbarer Bestandteil der allgemeinen Bildung. Dafür zuständig sind auch die 24 deutschen Musikhochschulen. Neben der zukünftigen musikalischen Exzellenz sehen sie sich aber auch mit ihren vielfältigen, innovativen musikpädagogischen Angeboten in einer gesellschaftlichen Verantwortung. Ein Gespräch anlässlich der Rektorenkonferenz der Musikhochschulen in Berlin. In Google-Kalender eintragen Moderation: Carola Malter Gäste: Gäste: Professor Martin Ullrich (Vorsitzender der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen)

