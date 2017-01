ORF 3 23:30 bis 00:10 Porträt Erni Mangold - Ich mach was ich will A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken "Ich bin immer noch geil darauf, Erfolg zu haben", sagt die bald 90jährige Erni Mangold. Nach wie vor dreht sie Filme und spielt Theater. Eine unglaublich lange Karriere liegt hinter ihr. Mit 15 Jahren war sie die Jüngste in der Wiener Schauspielschule Krauss. Herbert von Karajan und O. W. Fischer machten ihr den Hof, mit Helmut Qualtinger an ihrer Seite zog sie durch das zerbombte Wien. 10 Jahre ist sie im Theater in der Josefstadt engagiert, Innbegriff des "blonden Sexerl", wie sie selbst sagt. Dann holt sie Gustav Gründgens ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Sie ist nie um eine Antwort verlegen, sagt, was sie denkt, ist gegen Konventionen, verlogene Moral, gegen Schminke und BH. "Schonen", so Mangold "muss ich mich nicht, für die paar Jahre, die da noch bleiben. Solange es mir gut geht, mach ich, was ich kann und was ich will." Am 26. Jänner feiert sie ihren 90. Geburtstag. Susanna Schwarzer hat sie in ihrem Haus im Waldviertel zu einem sehr persönlichen Interview getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erni Mangold - Ich mach was ich will

