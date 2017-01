ORF 1 20:15 bis 21:35 Show Wir sind Kaiser - Die Seyffenstein-Chroniken Seine Majestät und Kunst und Kultur A 2016 2017-01-27 02:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Seine Majestät und Kunst und Kultur Die zarte Seite Seiner Majestät tritt viel zu oft in den Hintergrund. Dabei kann sich Robert Heinrich I. an kulturellen Ereignissen und Gästen durchaus delektieren, wie es die neue Zusammenstellung des braven Seyffenstein offenbart: sei es bei der Schauspielerin Sunny Melles, dem Sänger und Tatort-Pathologen Jan-Josef Liefers, dem Rap-Star Cro und bei vielen anderen. Unvergesslich bleibt in jedem Fall die Audienz des Schlagerstars Semino Rossi, der gleichermaßen mit musikalischem wie komödiantischem Talent überraschte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Robert Palfrader Gäste: Gäste: Sunnyi Melles (Schauspielerin), Jan Josef Liefers (Sänger und Schauspieler), Cro (Rap-Star), Semino Rossi (Schlagerstar) Originaltitel: Wir sind Kaiser - Die Seyffenstein-Chroniken