ORF 2 04:35 bis 05:35 Magazin heute leben "Blutsbrüder"-Premiere / Society Talk mit Isabella Großschopf / Backen: Konditorin Suna Robatscher modelliert Marzipanfiguren A 2017 Stereo Untertitel 16:9 "Blutsbrüder"-Premiere: Thomas Glavinic, Thomas Maurer, Guido Tartarotti und Armin Wolf sind seit ihrer Bubenzeit Karl-May-Fans und entführen das Publikum im Rabenhof in den bizarren Kosmos des Abenteuerschriftstellers Karl May. Society Talk mit Isabella Großschopf: Gesellschaftsreporterin Isabella Großschopf lässt die Highlights der Woche Revue passieren. Backen: Konditorin Suna Robatscher modelliert Marzipanfiguren. Moderation: Verena Scheitz Originaltitel: heute leben