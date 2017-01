ORF 2 20:15 bis 21:15 Krimiserie Der Staatsanwalt Folge: 60 Sabrinas letzter Flug D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Eine junge Stewardess stürzt vom Dach eines Hotels in den Tod. Schnell ist für Oberstaatsanwalt Bernd Reuther klar, dass das kein Unfall war, sondern ein Tötungsdelikt. Reuther erinnert sich daran, schon vor vielen Jahren in einem Prozess mit der Toten zu tun gehabt zu haben. Damals war sie noch Schülerin. Sie hatte einen Lehrer des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Hat der Tod von Sabrina Jensen mit dem Fall von früher zu tun? Die Ermittlungen der Kommissare Kerstin Klar und Christian Schubert ergeben, dass der Täter auch im beruflichen Umfeld der getöteten Flugbegleiterin zu finden sein könnte. Adrian Jensen, Pilot und Ehemann von Sabrina, scheint ein Geheimnis zu bergen. Aber auch Wolf Steininger, ein Kollege der Toten, weiß offenbar mehr über den letzten Abend Sabrinas, als er anfangs zugibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Hunold (Bernd Reuther) Fiona Coors (Kerstin Klar) Simon Eckert (Christian Schubert) Astrid Posner (Dr. Judith Engel) Janine Marold (Sabrina Jensen) Sinja Dieks (Marie Scholz) Barnaby Metschurat (Adrian Jensen) Originaltitel: Der Staatsanwalt Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Leo P. Ard, Michael B. Müller Kamera: Henning Jessel Musik: Thomas Osterhoff