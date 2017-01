Schweiz 1 04:30 bis 05:35 Talkshow nachtwach Telefon-Talk mit Barbara Bürer Im Paradies CH 2017 Stereo HDTV Merken Für die einen wird ein Ort zum Paradies: die wärmende Sonne im Nacken, weisse Sandstrände und leises Meeresrauschen - oder der scheinbar endlose Weitblick und die beschauliche Stille auf einem Berggipfel. Für andere wiederum fühlt sich die Befreiung aus einengenden Lebensverhältnissen "wie das Paradies" an. "Im Paradies" bedeutet für jeden und jede etwas anderes. Barbara Bürer möchte vom Publikum erfahren, welchem Paradies auf Erden es begegnet ist. Schon vor der Livesendung kann die Redaktion über nachtwach@srf.ch kontaktiert werden - und am Dienstag, 24. Januar 2017, ab 23 Uhr unter der Gratistelefonnummer 0800 00 22 20. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: nachtwach