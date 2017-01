Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur High School Das Millionär-Ding USA 2016 Merken Da ihnen schon bald der Stress der Highschool bevorsteht, beschließen CJ und ihre zwei besten Freunde, noch eine Reihe von Abenteuern an der Middle School zu bestehen, solange sie noch Dinge riskieren und Spaß haben können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raajeev Aggerwhil (Mr. Bored) Gianni Decenzo (Arthur Pickwickle) Jacqueline Diaz (Mindy's Minion) Cydney Hansen (Gorgeous Girl / Student) Owen Joyner (Crispo Powers) Laura Krystine (Lori Loudly) Jacob Melton (Blake Montgomery) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Drehbuch: Sona Panos