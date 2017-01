N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Bedrohte Arktis: Was bringt die gigantischen Gletscher zum Schmelzen? Bedrohte Arktis: Was bringt die gigantischen Gletscher zum Schmelzen? D 2015 Merken Surfen gegen den Klimawandel - "Welt der Wunder" begleitet den Windsurfer Florian Jung, der als erster Mensch bis fast an die Abbruchkante eines riesigen Arktis-Gletschers surfen will, um auf die immer schneller abschmelzenden Eismassen aufmerksam zu machen. Außerdem: Trickbetrug - wie schaffen es Hütchenspieler unsere Wahrnehmung zu täuschen? Liebe 2.0 - welche Werte zählen in heutigen Partnerschaften? Und: Mozzarella oder Edamer - welcher Käse eignet sich besser für Pizza? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder