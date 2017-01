RTL NITRO 04:45 bis 05:30 Actionserie CHiPs Der Neue USA 1981 HDTV Live TV Merken Ein geisteskranker Mörder treibt sein Unwesen und hat Jon und Ponch als Zielscheibe auserkoren. Er versucht sich überall an sie heranzupirschen, auf den Straßen und in ihrem Privatleben. T. C. Hunsacker, einem neuen Streifenpolizisten des Motorradteams, gelingt es gleich zweimal, das Leben von Jon und Ponch zu retten, als der Killer versucht, sie umzubringen. Er verdient sich dabei viel Respekt und einen festen Platz als ein Mitglied der 'CHIPS-Familie'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Christopher Connelly (Martin Beck) Michael Dorn (Turner) Lance Gordon (Driver) Originaltitel: CHiPs Regie: Michael Caffey Drehbuch: Larry Alexander, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker