RTL NITRO 22:00 bis 23:00 Dokumentation Anwälte der Toten D 2015 2017-01-27 00:40 HDTV Merken Mädchen vergraben: Samstagmorgen: Die 20-jährige Melanie erlebt einen ganz normalen Tag. Morgens geht sie zur Tankstelle im Dorf, in der sie arbeitet. Später fährt sie kurz nach Hause und fährt dann zu Freundinnen. Abends, so denken die Eltern, besucht sie, wie geplant, mit Freunden eine Disco. Der nächste Morgen kommt aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Geduldig warten die Eltern auf ihre Tochter. Doch nicht einmal einen Anruf bekommen sie. In Sorge fangen sie an einige Freunde von Melanie anzurufen. Doch niemand weiß wo sich die junge Frau aufhalten könnte. Sowohl Familie als auch Freunde fangen an nach Melanie zu suchen. Als am Abend immer noch keine Spur von ihr zu finden ist, entscheidet sich die Familie zur Polizei zu gehen und eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Umfangreiche Suchmaßnamen treten in Kraft. Das gesamte Umfeld der Frau wird befragt und alle Dorfbewohner werden aufgesucht. Doch nichts führt zum Erfolg. Ein Jahr vergeht. Dann fangen die Ermittler an, vorbestrafte Dorfbewohner zu untersuchen und tatsächlich gibt es bald einen Verdächtigten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anwälte der Toten - Rechtsmediziner decken auf

