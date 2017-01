VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Tiger USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 20-jährige Natalie Bleers wird ermordet auf der Straße aufgefunden. Außer einer Schusswunde weist ihre Leiche noch zahlreiche Bisswunden auf, die nicht eindeutig zu identifizieren sind. Bei der Obduktion findet die Gerichtsmedizinerin Speichelspuren eines Tigers in den bisswunden. Nachforschungen ergeben, dass Natalie für Andre Bushido, einen Schmuggler, seltene exotische Tiere ins Land gebracht hat und Bushido vermutlich mit überzogenen Forderungen erpressen wollte. Weil Andre der Mord an Natalie nicht nachzuweisen ist, schleust sich Stabler als verdeckter Ermittler in dessen Organisation ein und bringt sich dabei nicht nur einmal in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Michaela McManus (Kim Greylek) BD Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Mick Betancourt Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12

