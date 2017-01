VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Im Rampenlicht USA 2012 Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Meghan Weller ist vor kurzem aus der Provinz nach New York gezogen, da sie von einer Karriere als Schauspielerin geträumt hat. Und der Traum der 24-Jährigen scheint sich zu erfüllen: Sie spielt eine Hauptrolle in dem interaktiven Theaterprojekt 'Die neun Kreise der Hölle'. Die Premiere gerät jedoch außer Kontrolle, denn Meghan wird auf der Bühne vergewaltigt. Die anwesenden Zuschauer glauben jedoch, dass der brutale Missbrauch zur Handlung gehört und helfen der jungen Frau nicht. Als die Detectives Tutuola und Rollins die Zuschauer überprüfen, stoßen sie auf einen jungen Mann, der Meghan bei Computer- und Internetproblemen hilft und der diesen Job ausgenutzt hat, um Meghans Wohnung mit Kameras verwanzt hat und sie so nun rund um die Uhr beobachten kann. Doch dem Stalker kann keine Straftat nachgewiesen werden, denn Jason nahm die Tat sogar auf Video auf. Durch dieses Band kann schließlich der wahre Täter identifiziert werden. Es handelt sich dabei um den angesehenen Richter Gerald Crane, der sogar zugibt, die Tat begangen zu haben. Laut ihm war es jedoch keine Vergewaltigung, denn Meghan und er haben das sexuelle Rollenspiel über eine Webseite von langer Hand geplant. Doch Meghan ist entsetzt als sie von Cranes Aussage hört und bestreitet, sich auf solch einen grausamen Plan eingelassen zu haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Danny Pino (Nick Amaro) Jenn Proske (Meghan Weller) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Constantine Makris Drehbuch: Marygrace O'Shea Kamera: Michael Green Musik: Mike Post