RTL 22:15 bis 23:15 Show Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! D 2017 2017-01-27 00:30 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Merken Das Finale steht bevor. Höchste Zeit also für die verbliebenen Camp-Bewohner, noch einmal ordentlich die Krallen zu schärfen und unliebsame Konkurrenten in schlechtem Licht dastehen zu lassen. Dabei stehen die Stars unter ständiger Aufsicht von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die das Geschehen im Dschungel wie immer genüsslich kommentieren. Wer hat die größte Chance auf den Titel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Zietlow , Daniel Hartwich Originaltitel: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

