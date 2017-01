RTL 20:15 bis 22:15 Show Die Puppenstars D 2016 2017-01-27 01:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Staffel Merken Auch in der zweiten Staffel der Casting-Show sind die Puppen – und ihre Spieler – die Hauptakteure. Der singende Bauchredner Peter Farver Nørgaard (Foto) aus Dänemark trat bereits als Gast in Las Vegas auf. Bei den „Puppenstars“ möchte er die Jury um Gaby Köster und das Publikum mit Songs von Elvis Presley begeistern. – Vier Folgen, fr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirja Boes Gäste: Gäste: Gaby Köster (Schauspielerin), Max Giermann (Schauspieler und Komiker), Martin Reinl (Puppenspieler) Originaltitel: Die Puppenstars

