Sat.1 20:15 bis 22:00 Komödie Bad Teacher USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Elizabeth ist meist unmotiviert, verkatert und zugedröhnt - und für ihren Beruf als Lehrerin völlig ungeeignet. Am liebsten würde sie den Job an den Nagel hängen, doch ihr exzessiver Lebensstil muss finanziert werden. Kein Wunder, dass Elizabeth auf der Suche nach einem reichen Mann ist. Da kommt ihr der neue Vertretungslehrer Scott, der Erbe einer berühmten Uhren-Dynastie, gerade recht. Blöd nur, dass Kollegin Amy auch ein Auge auf den attraktiven Junggesellen geworfen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Elizabeth Halsey) Justin Timberlake (Scott Delacorte) Jason Segel (Russell Gettis) Lucy Punch (Amy Squirrel) John Michael Higgins (Direktor Wally Snur) Phyllis Smith (Lynn Davies) Dave "Gruber" Allen (Sandy Pinkus) Originaltitel: Bad Teacher Regie: Jake Kasdan Drehbuch: Gene Stupnitsky, Lee Eisenberg Kamera: Alar Kivilo Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12

