Super RTL 22:15 bis 23:20 Dokusoap Secret Millionaire Kamyar Moghadam D 2014 Stereo HDTV Merken Der 44-jährige Unternehmer Kamyar Moghadam möchte jemanden finanziell unter die Arme greifen. Der Millionär wurde im hessischen Hanau geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend im Umland der Mainmetropole. Kamyar studierte - gemeinsam mit Tom Ford - Design in Paris. Heute pendelt er zwischen Monaco und Frankfurt und ist mit seinem Design-Teppich-Label "Fashion for Floors" nicht nur Luxus-Ausstatter der Superreichen, sondern auch Hoflieferant des monegassischen Fürstentums. In Frankfurt hat er inzwischen seinen ersten Store eröffnet. Kamyars Vater lernte Grace Kelly, die damalige Fürstin von Monaco, im Urlaub an der Cote d'Azur kennen. Sie bat ihn, ein Geschäft in Monte Carlo zu eröffnen und machte ihn im Fürstentum zum exklusiven Hoflieferanten. Vor acht Jahren trat Kamyar in die Fußstapfen seines Vaters - allerdings mit exklusiver moderner Designerware und selbst designten Trend-Teppichen. Getarnt als Arbeitsloser André Asfahani zieht der Lebemann in den Berliner Bezirk Neukölln. Tatkräftig wird er in sozialen Brennpunkten mitanpacken und Menschen kennenlernen, denen das Glück nicht so zugetan war. Er arbeitet unter anderem beim Kältebus, der Obdachlose vor dem Erfrieren rettet, bei Straßenkinder e.V., die Obdachlose Jugendliche am Alexanderplatz versorgen und in einem Café für Obdachlose mit angeschlossener Notübernachtung. Dabei trifft der Secret Millionaire auf zahlreiche Menschen, die trotz Temperaturen bis zu minus 13 Grad in der Hauptstadt auf der Straße leben müssen. Kamyar will es sich zur Aufgabe machen, etwas von dem Glück zurückgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Millionaire

