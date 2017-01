RTL Passion 22:00 bis 22:25 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2017-01-27 03:50 Merken Sophie vermisst Leon. Während sie den Kontakt zu ihm sucht, will Leon lieber auf Abstand gehen und schiebt John vor, als Sophie mit ihm ein Arbeitstreffen hat. Doch Sophie schafft es, die beklommene Stimmung zwischen Leon und sich zu entkrampfen, und für einen Moment stellt sich die alte Verbundenheit ein. Reicht das für einen Neuanfang? Annis Halbsschwester weiß nicht, wie sie sich Anni annähern soll und zieht sich zurück. Als Anni einen Fahrdienst braucht, nutzt ihre Halbschwester die Chance und klemmt sich hinters Steuer, auch wenn sie gar keinen Führerschein hat. Anni ist widerwillig beeindruckt und geht einen kleinen Schritt auf ihre Halbschwester zu. Mesut fühlt sich benachteiligt: Den Ärzten steht die Welt offen, während er bei den Banken um einen Kredit betteln muss. Arzt müsste man sein! Als Mesut seine Wartezeit im Krankenhaus überbrückt und zum Spaß in einen Arztkittel schlüpft, wird er prompt für einen Arzt gehalten. Mesut kann der Versuchung nicht widerstehen und nimmt die Rolle an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

