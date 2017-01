WDR 22:00 bis 23:30 Talkshow Kölner Treff D 2017 2017-01-27 00:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gerburg Jahnke Die schlagfertige Pionierin des Frauen-Kabaretts hat 2017 allen Grund zum Feiern: Mit dem erfolgreichen Dauerbrenner "Ladies Night" feiert die Ruhrpott-Patriotin, die im vergangenen Jahr mit dem Prix-Pantheon-Ehrenpreis "Reif & bekloppt" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, ihr zehnjähriges Jubiläum. Zudem findet demnächst die Premiere ihrer Komödie "Höchste Zeit" statt, in der sich alles ums Heiraten und die Ehe dreht. Privat sind bei Gerburg Jahnke die Hochzeitsglocken nicht in Sicht - die Oberhausenerin ist seit über 20 Jahren glücklich verlobt. Matthias Brandt und Jens Thomas Der Schauspieler Matthias Brandt und der Musiker Jens Thomas sind nicht nur Freunde, sie arbeiten auch seit vielen Jahren sehr erfolgreich zusammen, gemeinsam stehen die beiden mit unterschiedlichen Programmen auf der Bühne. Jetzt haben Brandt und Thomas ihre Kindheit unter die Lupe genommen - entstanden ist ein wunderbar kleines und feines Buch über die jungen Jahre von Matthias Brandt. Untrennbar verbunden damit eine CD, Lieder, komponiert und getextet von Jens Thomas. Was ihre Freundschaft ausmacht, wie es zu dem neuen Projekt kam und welche Erinnerungen Matthias Brandt noch an die Zeit als Kind in Bonn hat, darüber werden die beiden im Kölner Treff sprechen. Roland Trettl Der Südtiroler Spitzenkoch Roland Trettl gilt als der neue Star unter den TV-Köchen. In der Koch-Show "The Taste" suchte er mit prominenten Kollegen nach dem besten Nachwuchskoch. Mit Tim Mälzer kürte er in der "Karawane der Köche" den besten Foodtruck. Ende Januar tritt er erneut zu einem ungewöhnlichen Kochduell in der VOX-Show "Kitchen Impossible" an. Im Kölner Treff spricht der meinungsfreudige Koch über seinen Werdegang und erklärt, was für ihn eine perfekte Gastronomie ausmacht. Joyce Ilg Dass YouTube inzwischen wesentlich mehr ist, als nur eine kleine Internetplattform, ist hinlänglich bekannt. Eine, die sich vor Fans nicht mehr retten kann und ein Vorbild für jeden aufstrebenden Youtuber sein dürfte, ist Joyce Ilg. Von einem Diplom-Studium über Schauspielunterricht und Rollen in Daily Soaps wie "Unter uns" führte es Joyce schließlich zu ihrem eigenen Youtube-Kanal. Selbstironisch bietet sie Einblicke in "das Leben einer arbeitslosen Schauspielerin" und begeistert Millionen junge Menschen. Im Kölner Treff spricht Joyce über ihren besonderen Werdegang, das Leben als Youtube-Star und einiges mehr. Katja Burkard Punkt 12 ist sie regelmäßig auf Sendung, wenn sie im gleichnamigen Mittagsjournal Neues aus aller Welt verkündet! Aber auch abseits der Nachrichtensendung ist sie immer wieder ein gern gesehener Gast. Im Kölner Treff erzählt die sympathische Wahlkölnerin heute von einem Wettbewerb, der ihre ganze Fitness erfordert: Im Mai wird sie an einem Mega-Lauf teilnehmen, bei dem sie nicht nur 24 Kilometer, sondern auch 35 Hindernisse überwinden muss. Wie sie diese Herausforderungen meistern will, erfahren wir heute. Martin Bühler Schätzungen zufolge sind bisher in Deutschland mehr als 100.000 Kinder per Samenspende gezeugt worden. Das Interesse galt in letzter Zeit aber vor allem den Kindern und ihrer Suche nach Identität. Martin Bühler tritt nun als einer der ersten aus der Anonymität des Samenspenders heraus und erzählt im "Kölner Treff", wie er zu diesem ungewöhnlichen Nebenjob kam und wer seine Dienste in Anspruch genommen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Böttinger Gäste: Gäste: Gerburg Jahnke (Kabarettistin), Matthias Brandt (Schauspieler), Jens Thomas (Pianist), Roland Trettl (Koch), Joyce Ilg (Youtuberin), Katja Burkard (Moderatorin), Martin Bühler (erzählt seine Lebensgeschichte als Samenspender) Originaltitel: Kölner Treff

