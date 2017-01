RTL Plus 20:15 bis 20:40 Comedyserie Ritas Welt Die Hochzeit D 2003 Stereo Merken Der große Tag ist da: Gisi und Matze wollen sich das Ja-Wort geben. Schumann, Didi und Bernie haben den Supermarkt festlichst geschmückt, und die Gäste sind schon eingetroffen. Alles ist vorbereitet und eigentlich kann es losgehen. Wenn Horst nicht vergessen hätte, Matze zu erzählen, dass er sich entschieden hat, aus dem Motorradladen auszusteigen. Und er hat ein wenig Angst, Matze mit seiner Entscheidung die Hochzeit zu verderben. Doch auf Ritas Anraten erklärt er Matze seine Entscheidung. Und siehe da: Matze ist ganz entspannt! Er wird den Laden schon alleine schmeißen. Hauptsache sein Kumpel Horst macht sich sein Leben nicht kaputt. Doch als Gisi das Gespräch der beiden mitbekommt, ist sie schwer enttäuscht. Warum wird sie nicht befragt, wenn es um so wichtige Entscheidungen geht? Sie soll Matze heiraten und in solchen Fragen entscheidet er alles alleine?! Gisi ist außer sich und will die Hochzeit abblasen. Da ist mal wieder Rita gefragt.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Marius Theobald (Markus Kruse) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Matthias Komm (Matze) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen