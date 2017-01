puls 4 22:35 bis 00:40 Komödie Mord im Pfarrhaus GB 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In dem Landweiler Little Wallop lebt die brave englische Familie Goodfellow ihr scheinbar sorgenfreies Leben. Papa Walter (Rowan Atkinson) arbeitet als Vikar, Mutter Gloria (Kristin Scott Thomas) langweilt sich als Hausfrau und träumt von den Sexabenteuern, die ihre 17-jährige Tochter Holly (Tamsin Egerton) tatsächlich auslebt. Sohn Peter (Toby Parkes) ist ein netter Kerl und wird genau deshalb an der Schule gemobbt. Die neue, schon betagte Haushälterin mag einen arglosen Eindruck wecken, doch wie man den kleinen Problemen der Goodfellows effektiv beikommt, davon versteht sie mehr als jeder andere.

Mr. Bean erweist sich als veritabler Schauspieler und Patrick Swayze hat mal wieder einen schönen Gastauftritt in dieser rabenschwarzen Familienkomödie par excellence aus Großbritannien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rowan Atkinson (Walter Goodfellow) Kristin Scott Thomas (Gloria Goodfellow) Maggie Smith (Grace Hawkins) Patrick Swayze (Lance) Tamsin Egerton (Holly Goodfellow) Toby Parkes (Petey Goodfellow) Liz Smith (Mrs. Parker) Originaltitel: Keeping Mum Regie: Niall Johnson Drehbuch: Richard Russo, Niall Johnson Kamera: Gavin Finney Musik: Dickon Hinchliffe Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 268 Min. Darjeeling Limited

Komödie

ARTE 00:10 bis 01:40

Seit 78 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 00:15 bis 01:30

Seit 73 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 68 Min.