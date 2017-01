puls 4 20:15 bis 22:35 Drama Alles eine Frage der Zeit GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als ihm sein Vater enthüllt, dass alle männlichen Familienmitglieder in ihre Vergangenheit zurückreisen können, kann es der 21-jährige Tim nicht glauben. Endlich kann er Verhaltensfehler und falsche Entscheidungen korrigieren, die bisher seine Chancen bei Frauen limitierten. Bei seinem Jugendschwarm allerdings bringt der biografische Eingriff nicht das erhoffte Ergebnis, doch bei der hübschen, aber unsicheren Mary hilft ihm die neue Gabe, seine romantische Kompetenz zu verbessern und seine Traumfrau zu erobern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Domhnall Gleeson (Tim) Rachel McAdams (Mary) Bill Nighy (Vater) Lydia Wilson (Kit Kat) Lindsay Duncan (Mutter) Richard Cordery (Onkel D) Tom Hollander (Harry) Originaltitel: About Time Regie: Richard Curtis Drehbuch: Richard Curtis Kamera: John Guleserian Musik: Nick Laird-Clowes