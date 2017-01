ProSieben 03:25 bis 04:50 Horrorfilm Final Destination 4 USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nick und seine Freunde sind bei einem Autorennen, als er plötzlich die Vision von einem bevorstehenden Crash hat, bei dem sie und weitere Zuschauer ums Leben kommen. Noch bevor die Vision Wirklichkeit werden kann, warnt er seine Freunde und rettet ihnen so das Leben. Doch die Freude hält nicht lange an, denn Nick, Lori, Hunt und Janet stellen fest, dass der Tod sich nicht gerne austricksen lässt und man ihm immer einen Schritt voraus sein muss, um am Leben zu bleiben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Campo (Nick O'Bannon) Shantel VanSanten (Lori Milligan) Nick Zano (Hunt Wynorski) Haley Webb (Janet Cunningham) Mykelti Williamson (George Lanter) Krista Allen (Samantha Lane) Andrew Fiscella (Andy Kewzer) Originaltitel: The Final Destination Regie: David R. Ellis Drehbuch: Eric Bress Kamera: Glen MacPherson Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 18