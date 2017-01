kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Ein Mörder auf Zeitreise USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beckett und Castle bekommen es dieses Mal mit dem Mord an einem jungen Finanzgenie zu tun. Daniel Goldstain wurde mit einer 200 Jahre alten Bleikugel getötet, was Castle zu allerlei Spekulationen verleitet - handelt es sich bei dem Mörder vielleicht um einen Zeitreisenden? Beckett sucht unterdessen fieberhaft nach der Tatwaffe. Die Ermittlungen führen in einen Privatclub, die Gaslampen-Loge, wo sich schnell ein Verdächtiger findet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: David Grae Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 265 Min. Darjeeling Limited

Komödie

ARTE 00:10 bis 01:40

Seit 75 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 00:15 bis 01:30

Seit 70 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 65 Min.