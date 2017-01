Kabel1 Doku 22:40 bis 23:35 Dokumentation Die geheimen Operationen der CIA Eine Festung des Terrors GB 2013 16:9 HDTV Merken Wenige Wochen nach den verheerenden Anschlägen am 11. September 2001 stößt die CIA auf der Suche nach Osama bin Laden in einer Festung in Afghanistan auf einen amerikanischen Taliban. Die USA muss sich eingestehen, dass Terrorismus auch aus dem eigenen Land kommen kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: CIA Declassified

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 267 Min. Darjeeling Limited

Komödie

ARTE 00:10 bis 01:40

Seit 77 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 00:15 bis 01:30

Seit 72 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 67 Min.